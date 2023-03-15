17-річний тернополянин нашкодив на Чортківщині

Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники відділення поліції № 2 м. Бучач жителю обласного центру, який вчинив злочин. Йому загрожує позбавлення волі.

Подія трапилася в одному із сіл Чортківського району. Заявник повідомив, що невідома особа пошкодила навісний замок до підсобного приміщення й викрала з середини електродвигун. Завдані збитки він оцінив в 5000 гривень.

У ході розшукових заходів оперативник и територіального підрозділу поліції встановили, що протиправне скоїв 17-річний тернополянин. У скоєному злочині він зізнався.

Відомості про події слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Його судитимуть по законах воєнного часу.