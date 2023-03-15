13:32 | 15.03.2023
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Новини Тернополя 

Допомога для ВПО: у Тернополіобговорять проблеми переселенців

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Як підтримати переселенців і допомогти налагодити життя у новій громаді? Які інструменти адаптації та інтеграції нових мешканців ефективні? Про це йтиметься під час міжнародного форуму“Інтеграція внутрішньо переміщених осіб на Тернопільщині: дієві інструменти та роль Ради ВПО”, що відбудеться 17 березня у м. Тернопіль (приміщення готельно-ресторанного комплексу Garden Hall, вул. Шептицького, 30). Початок о 9:30.

 

З початку повномасштабного вторгнення Тернопільщина прийняла понад 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб. За словами начальника обласної військової адміністрації Володимира Труша, зараз у регіоні проживають понад 80 тисяч переселенців. Те, яким буде життя ВПО, залежить від громадського сектору, бізнесу, місцевої влади. Та, безумовно, від них самих.

 

Тому головна мета форуму — виробити спільне бачення підтримки, адаптації та інтеграції ВПО, почути від них про їхні потреби. А ще — з’ясувати, як підвищити рівень співпраці влади та громади у цих питаннях і поділитися позитивним досвідом проєктів для ВПО.

 

Захід, який відбудеться в партнерстві з Тернопільською ОВА, стане майданчиком для спілкування між ВПО Тернопільщини, владою, бізнесом і громадським сектором. Адже саме координація їхніх зусиль допоможе переселенцям стабілізувати життя на новому місці та відчути себе частиною громади. Одним з інструментів у цій співпраці є Рада з питань ВПО.

 

Під час заходу учасники/ці форуму:

обговорять можливості працевлаштування ВПО, підтримки та захисту переміщеного бізнесу в Тернопільській області;
проаналізують основні тенденції, ключові потреби, ситуації, що потребують реагування;
розглянуть інструменти адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб;
представлять переваги та роль рад ВПО як потужного інструменту на шляху інтеграції ВПО;
презентують чинні гуманітарні ініціативи для переселенців і запланують можливі партнерства.

З-поміж учасників очікуються представники/ці:

органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш та міський голова Тернополя Сергій Надал;
локальних і міжнародних благодійних фондів, волонтерських ініціатив, зокрема програмна офіцерка за напрямком адвокації міжнародної неурядової організації Рада наукових досліджень та обмінів (IREX в Україні) Мар’яна Гулевич і голова представництва Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні Антон-Йозеф Хаген;
регіонального та релокованого бізнесу;
рад з питань внутрішньо переміщених осіб.

 

Захід проводиться в межах програми Єднання заради дії, що реалізується IREX в Україні разом з Благодійною організацією Благодійний фонд Стабілізейшен Суппорт Сервісез і за підтримки Державного департаменту США.

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