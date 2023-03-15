Допомога для ВПО: у Тернополіобговорять проблеми переселенців

Як підтримати переселенців і допомогти налагодити життя у новій громаді? Які інструменти адаптації та інтеграції нових мешканців ефективні? Про це йтиметься під час міжнародного форуму“Інтеграція внутрішньо переміщених осіб на Тернопільщині: дієві інструменти та роль Ради ВПО”, що відбудеться 17 березня у м. Тернопіль (приміщення готельно-ресторанного комплексу Garden Hall, вул. Шептицького, 30). Початок о 9:30.

З початку повномасштабного вторгнення Тернопільщина прийняла понад 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб. За словами начальника обласної військової адміністрації Володимира Труша, зараз у регіоні проживають понад 80 тисяч переселенців. Те, яким буде життя ВПО, залежить від громадського сектору, бізнесу, місцевої влади. Та, безумовно, від них самих.

Тому головна мета форуму — виробити спільне бачення підтримки, адаптації та інтеграції ВПО, почути від них про їхні потреби. А ще — з’ясувати, як підвищити рівень співпраці влади та громади у цих питаннях і поділитися позитивним досвідом проєктів для ВПО.

Захід, який відбудеться в партнерстві з Тернопільською ОВА, стане майданчиком для спілкування між ВПО Тернопільщини, владою, бізнесом і громадським сектором. Адже саме координація їхніх зусиль допоможе переселенцям стабілізувати життя на новому місці та відчути себе частиною громади. Одним з інструментів у цій співпраці є Рада з питань ВПО.

Під час заходу учасники/ці форуму:

● обговорять можливості працевлаштування ВПО, підтримки та захисту переміщеного бізнесу в Тернопільській області;

● проаналізують основні тенденції, ключові потреби, ситуації, що потребують реагування;

● розглянуть інструменти адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб;

● представлять переваги та роль рад ВПО як потужного інструменту на шляху інтеграції ВПО;

● презентують чинні гуманітарні ініціативи для переселенців і запланують можливі партнерства.

З-поміж учасників очікуються представники/ці:

● органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш та міський голова Тернополя Сергій Надал ;

● локальних і міжнародних благодійних фондів, волонтерських ініціатив, зокрема програмна офіцерка за напрямком адвокації міжнародної неурядової організації Рада наукових досліджень та обмінів (IREX в Україні) Мар’яна Гулевич і голова представництва Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні Антон-Йозеф Хаген ;

● регіонального та релокованого бізнесу;

● рад з питань внутрішньо переміщених осіб.

Захід проводиться в межах програми “Єднання заради дії”, що реалізується IREX в Україні разом з Благодійною організацією “Благодійний фонд “Стабілізейшен Суппорт Сервісез” і за підтримки Державного департаменту США.