Колектив будівельної компанії Креатор-Буд щиросердечно вітає Українців з Днем Вишиванки!

Для нас – це не просто святковий одяг. Споконвіку вишивана сорочка вважалася потужним оберегом від нещасть. Кожен стібок зберігав у собі любов і тепло душі. У кожному регіоні України є свої традиції вишивання і символізм орнаментів, але незмінно лише одне: вишиванка – це частина генетичного коду українця.

Зараз День вишиванки має особливий сенс – Українці змушені відстоювати свою національну автентичність і боротися за неї. Зберігаємо наші традиції, пам’ятаємо нашу історію. Молимось за наших Героїв! Виборюємо нашу Перемогу!