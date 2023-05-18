14:44 | 18.05.2023
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Новини Тернополя 

Колектив будівельної компанії Креатор-Буд щиросердечно вітає Українців з Днем Вишиванки!

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Для нас –  це не просто святковий одяг. Споконвіку вишивана сорочка вважалася потужним оберегом від нещасть. Кожен стібок зберігав у собі любов і тепло душі. У кожному регіоні України є свої традиції вишивання і символізм орнаментів, але незмінно лише одне: вишиванка – це частина генетичного коду українця. 

Зараз День вишиванки має особливий сенс – Українці змушені відстоювати свою національну автентичність і боротися за неї. Зберігаємо наші традиції, пам’ятаємо нашу історію. Молимось за наших Героїв! Виборюємо нашу Перемогу!

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