“Крила” – нова пісня-передчуття співачки з Тернополя TANYA DOLYA (відео)
Тернопільська співачка TANYA DOLYA презентувала любителям сучасної української музики свій новий трек “Крила”. Слова та музика належать самій виконавиці, аранжування здійснив відомий український композитор Іван Небесний. Саунд-продюсером пісні став Андрій Вішко.
До слова, це уже дев’ята композиція співачки.
“Пісня не відпускала мене весь цей рік. Ще з минулої осені, коли дописала слова і мелодію, мене не полишало почуття тривоги і невизначеності. В якийсь момент я її навіть “забула”. Але коли «згадала» про неї знову, то зрозуміла, що кожне слово і кожна нота на своєму місці. Я просто розплакалася від усвідомлення непоборного бажання цієї пісні жити поміж нас. Але й далі, ще якийсь час після запису, творчі сумніви не давали її вивести в світ. Та, все ж таки, вона повинна завершити цей рік, підсумувати його. Тому сьогодні ця мить настала… Нам всім потрібні КРИЛА, щоб, все ж таки, договорити і летіти далі!…” – прокоментувала “народження” ліричного хіта авторка TANYA DOLYA.