Мама “Пташки” з Тернопільщини прокоментувала відео, яке опублікували російські пропагандисти

Мати парамедикині Каті, відомої як “Пташка” з “Азовсталі”, прокоментувала відео, яке опублікували російські пропагандисти.

Дівчина з травня перебуває в російському полоні.

Світлана каже, не знає, де зараз дочка та в якому вона стані. За її словами, побачила інтерв’ю з Катею, яке зробили російські пропагандисти.

“Відео я бачила, але сказати напевне, коли знімали відео, я не можу, я не знаю. Якщо дивитися по листі в кінці того відео, як дівчатка йдуть – листя зелене. Але вони одягнені так, якби от зараз, коли холодно. Я не знаю, коли вони знімали. Вона молодчинка, тримається, не здається, не піддається провокаціям, розмовляє українською мовою, це дуже похвально. Я думаю, що там інтерв’ю було значно довше, значно було більше запитань. Просто вони показали те, що вважають за потрібне”, – каже Світлана.

Суспільне