Фірма нардепа Лабазюка приватизує спиртзавод біля Чорткова за 150 млн грн

Фонд державного майна на другому з початку війни приватизаційному аукціоні продав спиртзавод біля Чорткова (Тернопільська область) за 150 млн грн, повідомляється в системі Prozorro.Продажі





Об’єкт приватизації офіційно називається Марилівське місце провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт”. Підприємство розташоване у селищі Нагірянка Чортківського району.

Завод заснували у 1920-х роках, востаннє проходив модернізацію 2018-го. Профільна діяльність – виробництво етилового та денатурованого спирту, зараз завод не працює. Підприємство має основне технологічне обладнання та підведені комунікації.

За право його придбання змагались четверо учасників, які підняли стартову ціну втричі – з 54,3 млн грн до 150 млн грн. Переможцем стало ТОВ “Вітагро Енерджі”, яке належить Сергію Лабазюку – депутату Верховної Ради трьох останніх скликань, засновнику агрохолдингу VitAgro.

Після підписання договору купівлі-продажу новий власник отримає виробничі приміщення та устаткування, зерносклад та транспорт.

Це друга спроба ФДМ продати Марилівський спиртзавод. У листопаді 2020 року найбільший молдавський виробник етилового спирту ZERNOFF запропонував за підприємство 120 млн грн, але потім відмовився купувати йогонібито через істотну розбіжність фактичної кількості майна, заявленого в електронному лоті

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