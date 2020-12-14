Мешканець Тернопільщини упіймав 26-кілограмового сома

Власний рекорд встановив Антон Закітнюк. Велетенський сом потрапив на гачок рибалки на верхньому любительському ставку в Ланівцях. Хижак протягом години чинив опір, але досвідченому рибалці все ж вдалося самотужки дотягнути його у підсак. Довжина трофея — півтора метра, вага — 26 кг. По всіх параметрах, що зазначені в спеціальній таблиці, — це 8-річна рибина.

— Ви собі навіть не уявляєте, яку дозу адреналіну я отримав, — розповідає ланівчанин. — Й гадки не мав, що веду боротьбу з гігантським сомом, думав, що це товстолоб. Коли витягнув, аж дух перехопило — такого велетня ще ніколи не фортунило зловити. Це мій своєрідний рекордний улов, а минулого року вдалося зловити 18-кілограмову рибину.

Подивовані таким трофеєм були й рідні. Міркували, що з нею робити. Оскільки сом не відзначається хорошими смаковими якостями, вирішили приготувати тушонки, однак декілька кусочків все ж таки закоптили, щоб пригостити друзів.

Антон — рибалка зі стажем. Понад 40 років таке хобі приносить йому не лише задоволення, а й корисний наїдок, бо рідко повертається додому з порожніми руками. Знає, який вид риби коли краще клює і в яку пору треба виходити на своєрідне «полювання». Між місцевими рибалками навіть побутує думка: якщо Закітнюк нічого не зловив, можна й собі змотувати вудочки, адже «кльову» не буде.

Раніше полюбляв їздити на риболовлю за десятки кілометрів, де тільки не бував, однак останніми роками — переважно на лановецьких ставках. Каже, що й тут водиться доволі багато великої риби.

Цей рік хоч і не дуже вдалий для рибалок, однак для Антона — напрочуд плодовитий. Також цьогоріч він встановив ще один рекорд — 41 кг риби за один день. Такому улову позаздрить будь-який рибалка.

Професіоналом чоловік себе не вважає, просто любителем, хоч і має різні «модні» штуки: кораблик для підкормки, невеличкий човен, декілька спінінгів, вудки-карповики та ін. Звісно, таке хобі потребує постійного вкладення коштів: необхідно щоразу поновлювати рибальські снасті, купувати прикорми, тоді й результат відповідний.

Найбільше любить пасивну риболовлю: посидіти на березі ставу, закинувши вудочку на карпа. Але восени частенько клює хижак — щука, судак. Найсмачнішим вважає судака. За своїми смаковими якостями він близький до хека. Антон любить не лише ловити рибу, а вміє її приготувати. Спеціально для читачів тижневика ділиться рецептом:

— Судак чи окунь, запечений з лускою, має неперевершений смак. У приготованій в такий спосіб рибі зберігається багато фосфору. Все просто: рибу просолюю, перчу, фарширую цибулею, викладаю на деко з вишневими гілочками та запікаю… А ще ми часто коптимо рибу. Найсмачніший — товстолоб.

Своїм друзям-рибалкам рекордсмен бажає гарних емоцій, натягнутих шнурів, тремтіння рук від виважування, дзвінких сигналів сигналізаторів. А ще — впіймати рибу своєї мрії, трофей, що принесе незабутні емоції. Тож, говорячи по-рибацьки: «Ні хвоста вам, ні чешуї».

Олеся МЕЛЬНИЧУК.

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