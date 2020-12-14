Про відомого кременецького рукоборця знімуть художній фільм

Рукоборець із Кременця Андрій Пушкар прожив коротке, але яскраве життя. Про цього унікального чоловіка, життя якого обірвалося у 2018 році в жахливій ДТП, знімуть художній фільм.

– Із режисером Дмитром Косигіним провели плідну робочу зустріч. Обговорили концепцію фільму «Пушкар», домовилися про співпрацю під час зйомок. Малювали з моїх історій Андріїв портрет, багато говорили про його життя, зростання у спорті, мої з ним стосунки, про друзів та учнів. І найголовніше – затвердили нашого з Андрієм Пушкарем сина Лева в якості актора. Дуже хочу, щоби в кінострічці про Андрія, незважаючи на те, що вона буде художньою, все ж були реальні люди та деталі з його життя. Особисті справжні речі, нагороди, син зроблять її живою, неповторною, – розповіла дружина рукоборця, депутат Кременецької міської громади Світлана Пушкар.

Фільм буде знято на знаменитій Одеській кіностудії, яка минулоріч святкувала своє 100-річчя.

– Андрій Пушкар – найтитулованіший рукоборець світу всіх часів, українець, чемпіон, чоловік, батько, герой… і останній день його короткого життя. Саме про це я хочу поговорити в моєму новому художньому фільмі, який буде створено цієї зими. Як воно станеться – побачимо, а зараз я сумую, що… Пушкаря немає з нами, – говорить режисер фільму Дмитро Косигін.

Зауважимо, що це буде не перший фільм про легендарного кременчанина, багаторазового чемпіона світу та Європи з армспорту. За авторства вiцепрезидента Європейської федерації армреслінгу Ігоря Мазуренка свого часу вийшов документальний фільм «Історія легенди. Андрій Пушкар». Цей фільм, тривалістю понад годину, розкриває спортсмена не лише як найсильнішу людину світу, а й як сім’янина – чоловіка і батька, доброго друга і мудрого наставника. У фільмі чемпіон, окрім спортивного життя, ділиться своїм особистим – втратами та надбаннями. Розповідає, як залишився без мами, а потім і без батька, який був його першим тренером та наставником у спорті. Того ж року він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Світланою. У момент, коли він згадує про це, у найсильнішого чоловіка світу на очі навертаються сльози щастя.

Стрічку «Історія легенди. Андрій Пушкар» на YouTube подивилися майже 68 тис. глядачів, вона отримала чимало схвальних відгуків.