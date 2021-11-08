Михайло Балан чотири роки знімає й фотографує роботу тернопільських рятувальників

Тернополянин Михайло Балан працює у пресслужбі головного управління ДСНС України у Тернопільській області чотири роки. Він знімає й фотографує роботу рятувальників під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Про особливості цієї справи він розповів Суспільному.

Відео та фото, які робить Михайло Балан, публікують у соціальних мережах та на офіційних ресурсах відомства, аби показати життя рятувальників.

“Ми завжди напоготові виїхати і знімати роботу наших підрозділів. Ти коли їдеш, не знаєш, чого очікувати. Наше завдання, коли ми приїжджаємо на виїзд, – намагатися не заважати самим рятувальникам, тому що вони виконують свою роботу”, – каже чоловік.

Один із найскладніших моментів – робота на пожежах. Найефектніші кадри – з нічних подій.

Ці кадри він зробив за підтримки колег.

“Горіла недіюча ферма. Приїжджаєш на місце і тільки чуєш голос рятувальників. Тобто темно, взагалі неможливо. Але добре, що в нас є реформи, добре, що служба оновлюється і розвивається. У нас зараз на озброєнні з’явилося багато машин великих, які мають можливість довозу великої кількості води. Але те, за що я їх найбільше люблю, – це щогли, які можуть підняти й освітити велику кількість території. Можна попросити, щоб вони освітили, зробили. Джерело світла є, від цього вже можна старатися робити якийсь матеріал”.

Михайло Балан має дві освіти – економічну та юридичну. Проте вирішив продовжити родинну справу – його батько теж працював в ДСНС.

“Продовжую його справу якоюсь певною своєю стороною. Те, що я вмію. Взагалі на надзвичайних ситуаціях і не так багато часу. Подія вже триває, на неї виїхали і її ліквідовують. І вже коли потрапляєш на саму ліквідацію, розставляєш якісь пріоритети. Для мене завжди було, що бажано показати загальну картину”, – розповідає Михайло Балан.

Знімати й фотографувати чоловік вчився самотужки, переймаючи досвід колег.

“Саме фотографія і зйомка відео – це методом спроб і помилок. Із 2010 року багаж знань зібрався. Класно, коли вдається впіймати лице рятувальника, або його в якійсь роботі, чи здалеку. Насправді, вони не люблять, коли їх фотографують”.

Із працівниками пресслужби готує матеріали для промоції.

“Ми готуємо матеріали для виготовлення сувенірної продукції. Проводимо зйомку наших працівників, які потраплять до каледаря”.