Степан Куйбіда завершує роботу в Тернопільській ОДА: «Більше ідей, ніж амбіцій»

У понеділок, 19:30, Степан Куйбіда опублікував пост на своїй сторінці у Фейсбук, повідомивши про завершення свого майже десятирічного шляху на державній службі. Після Революції Гідності він вирішив, що якщо хочеш змін — треба входити в систему та робити. Так почався його шлях від стажера в Львівській ОВА до першого заступника голови Тернопільської ОДА.

Шлях на державній службі

У своєму пості Степан Куйбіда підкреслив, що ці роки на посаді були різні — складні, інтенсивні, переможні, програшні, місцями виснажливі, але завжди цінні. Він зазначив, що хоча серед людей ще існує образ влади як чогось далекого й негативного, він мав честь працювати з багатьма сильними і професійними людьми, які присвятили себе справі.

Подяка колегам та план на майбутнє

Куйбіда висловив подяку Вячеславу Негоді, Володимиру Василенку, Тарасу Пастуху, Павлу Журбі, Світлані Беспоповцевій та іншим колегам з Тернопільської ОДА, а також керівникам обласної ради, територіальних громад і органів влади. Особливу подяку він висловив тернополянам за підтримку та можливість реалізувати зміни в регіоні.

Новий етап життя

Степан Куйбіда анонсував, що тепер він повертається додому, в Львів, де новий статус сім’янина і любов до рідного міста відкривають перед ним нові можливості. Він підкреслив, що політичних амбіцій не має, але готовий поділитися своїми ідеями та планами на майбутнє.

“Маю багато ідей, час яких настав”, — підсумував Степан Куйбіда.