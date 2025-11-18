Тернопільська область без електрики: через негоду без світла 3447 споживачів
Тернопільська військова адміністрація повідомляє про відключення електроенергії через погодні умови.
Станом на 6:00 18 листопада 2025 року через несприятливі погодні умови в Тернопільській області без електропостачання залишаються:
-
3447 споживачів
-
23 населених пункти, з яких 13 частково
Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання. Споживачам рекомендується слідкувати за оновленнями і дотримуватись рекомендацій щодо економії електроенергії.