20:03 | 18.11.2025
Тернопільська область без електрики: через негоду без світла 3447 споживачів

Тернопільська військова адміністрація повідомляє про відключення електроенергії через погодні умови.

Станом на 6:00 18 листопада 2025 року через несприятливі погодні умови в Тернопільській області без електропостачання залишаються:

  • 3447 споживачів

  • 23 населених пункти, з яких 13 частково

Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання. Споживачам рекомендується слідкувати за оновленнями і дотримуватись рекомендацій щодо економії електроенергії.

