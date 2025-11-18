«Корупція – це хвороба: лише покаяння і Божа благодать можуть перемінити людину», – митрополит Теодор Мартинюк

16 листопада у рамках недільної Архиєрейської Літургії та освячення благодійної пральні при Карітас-Збараж архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Теодор Мартинюк звернувся до вірян із духовною наукою про євангельську пропозицію долання корупції. Повідомляє пресслужба архиєпархії.

Владика підкреслив, що під образом євангельського митника Матея Церква бачить не лише історичну постать, але й знак для сьогодення – усіх тих, хто вдається до несправедливості, зловживань та корупційних практик. За словами владики:

«Сучасні «Матеї» – це ті, хто краде довіру й майбутнє суспільства. Корупція – це духовна хвороба, яка руйнує людину і державу, і її не вилікувати виключно людськими зусиллями. Лише через покаяння, щире навернення та дію Божої благодаті відбувається справжня переміна».

Архиєрей наголосив, що корупція – не просто адміністративний недолік, а рана совісті й суспільного тіла, яка позбавляє людей справедливості та надії. Він закликав до відповідальності кожного: священнослужителів, громадських лідерів, державних службовців та простих громадян. Адже Матей скористався шансом, який запропонував йому Ісус: він відкрив серце для Божої благодаті, яка його перемінила.

Ключові думки проповіді владики Теодора:

Корупція – це духовна хвороба суспільства; її лікування потребує духовного навернення, а не лише адміністративних заходів.

Сучасні “Матеї” – ті, хто наживається на інших, зловживає владою чи довірою; їхню переміну може здійснити лише Бог. Ісус і нині кличе до переміни. Чи ми хочемо відгукнутися на його запрошення?

Божа благодать з корупціонера може вчинити людину, яка тим, що зробила кривду поверне вчетверо, а бідним готова віддати половину своїх достатків.