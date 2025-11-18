росія атакувала залізничну інфраструктуру у Дніпрі та Харківщині: пошкоджено депо та вокзал

Олексій Кулеба повідомив про ворожі удари по залізничній інфраструктурі у Дніпрі та Харківщині.

В ніч з 16 на 17 листопада російські війська здійснили масовані удари по залізничній інфраструктурі у Дніпрі та інших регіонах України. У результаті атак було зафіксовано значні пошкодження, однак на щастя, постраждалих серед мирного населення немає.

Вражені об’єкти

Приміське депо в Дніпрі , яке обслуговує пасажирські електропоїзди, зазнало критичних уражень десятками БПЛА . Це вже вдруге за час великої війни ворог завдає ударів по цьому об’єкту.

Зруйнований основний ремонтний цех депо.

Вокзал у Дніпрі також отримав пошкодження, і зараз триває процес розбору завалів та оперативного відновлення інфраструктури.

Ситуація на Харківщині

Крім того, удари були завдані і по низці залізничних станцій на Харківщині. У Берестині під час атаки травмовано залізничника, якому була надана вся необхідна медична допомога. Пошкоджено вагони та інша інфраструктура на чотирьох станціях.

Відновлення руху

Незважаючи на значні руйнування, ранкові електрички з Дніпра відправлені за графіком. Українські залізничники оперативно працюють над відновленням сполучення між громадами, щоб забезпечити нормальний рух на всіх напрямках, незважаючи на терористичні удари, спрямовані на знищення логістичної системи.

Олексій Кулеба підкреслив, що попри постійні обстріли, залізнична система України продовжує функціонувати, і робиться все можливе для мінімізації наслідків атак і відновлення руху.