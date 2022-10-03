Михайло Діанов розповів, у якій країні проходитиме лікування

Морський піхотинець, оборонець Маріуполя Михайло Діанов сказав, що його лікування проходитиме у США.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН в рамках національного телемарафону.

“Спонсори, які запропонували мені допомогу у лікуванні, вони сказали, що я поїду на лікування до США. Лікування буде довгим”, – зазначив він.

Коли сам чоловік полетить на лікування, поки що достеменно невідомо. У середу, 5 жовтня, він має отримати відновлені документи.

“Тому що документів не було взагалі. Була копія паспорта, військовий квиток так само втрачений. І от зробили зараз документи”, – повідомив він.

Також, за словами захисника, через тривале лікування в Америці, він не впевнений, чи вдасться йому найближчим часом побувати у рідному Тернополі.

“Я взагалі не знаю на рахунок Тернополя, можливо найближчим часом мені не вдасться туди поїхати”, – резюмував він.