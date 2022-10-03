«Брудною політику роблять брудні політики», – Глава УГКЦ до молоді Тернополя

Про це 1 жовтня сказав Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав під час зустрічі з молоддю Тернополя у рамках пастирського візиту з нагоди 25-тиліття створення ТУСК «Обнова». «Брудною політику роблять брудні політики. Всяку добру справу можна опоганити, коли ти починаєш її робити нечистими руками. Так чомусь стається, що добрі і чесні люди не хочуть іти в політику, тому що наш народ буде їх відразу підозрювати у якомусь бруді. І це трохи зле, бо тоді ми пускаємо до влади часто тих, хто є негідним тої влади, того довір’я».

Відповідаю чи на запитання молоді щодо моральності у політичній діяльності Предстоятель УГКЦ сказав: «Ось тому наша Церква при різних нагодах, навіть в окремих документах заохочує добрих, чесних, мудрих людей не боятися іти в політику. Але будьте певні, що піти в політику, – це означає ступити на поле дуже потужної невидимої, духовної боротьби, де вас буде очікувати дуже багато різних спокус. Ваша Церква вас готова супроводжувати в цьому.

Часом мені є прикро, що ті політики, які ідуть у владу і себе називають греко-католиками, коли тільки переступають поріг Верховної Ради, вони себе поводять так, якби там були бої без правил».

За слова Блаженнішого Святослава, «остатня подія, яка просто була взірцем віровідступництва тих, які прийшли у політику, називаючи себе греко-католиками, – це було голосування за Стамбульську конвенцію, яка є властиво самообманом, яка пускає в середину юридичного поля України дуже небезпечний вірус, який буде її зсередини знищувати.

Каже Христос: «Якби Я до них не прийшов і не говорив до них, то гріха не мали б. А так їхній гріх зостається». В той день, коли мали голосувати наші парламентарі про цю річ, яка ставить тебе на межу вибору чи ти віриш у Бога, чи ні, перед тим, ніж було голосування, з трибуни Верховної Ради було зачитано два листи до народних депутатів: один від митрополита Епіфанія, другий – від мене. Де ми просимо їх: Не робіть цього! Щонайменше без всенародного обговорення. Чи під час військового стану немає інших тем? Відкладіть це! Ні…(не послухали) І тоді в мене буда така охота, щоб у кожній нашій парафії ми повісили плакати з фотографіями: «Вони голосували за Стамбульську конвенцію», щоб ви на Тернопільщині знали того, хто голосував, бо це є дуже серйозна справа. Тому нам так потрібно політиків, які тримають певних твердих моральних засад, …хто будуть християнами навіть у політиці».