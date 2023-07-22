Поблизу Тернополя автівка в’їхала в цистерну з газом

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у суботу, 22 липня, близько 11.40 год. на автодорозі неподалік села Смиківці Тернопільського району.

За попередніми даними, водійка автомобіля марки “Geely” вчасно не зреагувала на дорожню обстановку та зіткнулася з автомобілем “Citroen”, який рухався попереду. У результаті зіткнення автомобіль жінки відкинуло на територію автозаправки, де вона в’їхала в автоцистерну з газом.

Попередньо, витоку газу не зафіксовано.

На місці події працюють працівники поліції, рятувальники та інші спецслужби.

До лікарні з травмами доправили водійку “Geely” та її дитину.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).