На щиті до Тернопільщини повертаються Павло Бугайський, Сергій Король та Олег Сагайдак

🖤 Війна сіє у серця людей горе й смуток, біль і тугу…

У суботу, 26 лютого, стало відомо про загибель у зоні бойових дій трьох Захисників.

Захищаючи Україну на Донеччині загинув тернополянин Павло Бугайський. Йому було 28 років.

Ще дві жахливі звістки долинули з Харківщини. До останнього подиху боронячи нашу землю, там загинули 52-річний Сергій Король і 40-річний уродженець села Сороцьке Іванівської громади Олег Сагайдак.

Щирі співчуття з приводу важкої втрати рідним, близьким побратимам. Сил і терпіння вам, витримати цю важку втрату.

Вічна та світла пам’ять, шана і слава Героям!

Вони будуть захищати з небес🕯.