6 годин електроенергія є, а 3 години – немає, – сьогодні тернопільські енергетики намагатимуться менше вимикати світло

В понеділок, 6 лютого, енергетики намагатимуться вимикати електроенергію лише на період «вимкнення електроенергії» (тобто за схемою 6 годин електроенергія є, а 3 години – немає).

Доведений НЕК «Укренерго» ліміт споживання для нашої області, дозволяє більшу частину доби обмежуватися відключеннями лише основних черг. Проте, у періоди максимального навантаження, орієнтовно з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00, можливі знеструмлення додаткових черг споживачів.

Тобто, окрім основних черг, може знеструмлюватися і додаткова черга, яка в Графіку позначена як «можливе вимкнення електроенергії».

У ВАТ «Тернопільобленерго» наголошують, що все залежатиме від ситуації в енергосистемі країни та рівня споживання електроенергії.

Енергетики черговий раз нагадують, що стан в енергосистемі країни залишається складний і тому звертаються до споживачів використовувати електроенергію раціонально та користуватись енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень.