На війні загинув начальник управління обласної прокуратури, батько 3-х дітей Віталій Стадник з Тернополя

Під час виконання бойового завдання 1 жовтня 2022 року у Херсонській області загинув начальник управління Тернопільської обласної прокуратури, старший радник юстиції, батько трьох неповнолітніх дітей 39-річний Віталій Стадник. Страшну звістку повідомили в прокуратурі.

Плачемо разом з дружиною Ольгою Ярославівною, сином Максимом, дочками Маргаритою та Марією.

Віталій Олегович більш як 17 років працював в органах прокуратури Тернопільської області. Усі пам’ятають його спокійного, виваженого, надійного та впевненого у власних силах й завжди готового прийти на допомогу.



На жаль, війна забирає найкращих Висловлюємо щирі співчуття родині захисника рідної землі.