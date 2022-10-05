16:56 | 5.10.2022
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На війні загинув начальник управління обласної прокуратури, батько 3-х дітей Віталій Стадник з Тернополя

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Під час виконання бойового завдання 1 жовтня 2022 року у Херсонській області загинув начальник управління Тернопільської обласної прокуратури, старший радник юстиції, батько трьох неповнолітніх дітей 39-річний Віталій Стадник. Страшну звістку повідомили в прокуратурі.
Плачемо разом з дружиною Ольгою Ярославівною, сином Максимом, дочками Маргаритою та Марією.

Віталій Олегович більш як 17 років працював в органах прокуратури Тернопільської області. Усі пам’ятають його спокійного, виваженого, надійного та впевненого у власних силах й завжди готового прийти на допомогу.

На жаль, війна забирає найкращих Висловлюємо щирі співчуття родині захисника рідної землі. 

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