На війні загинув Віктор Куба з Тернопільщини

І знову Товстенська громада в жалобі. Про це повідомляють у селищній раді.

Важка втрата, невимовний біль…

Безжальна війна забрала ще одне молоде життя.

Захищаючи Україну від московських окупантів при виконанні службових обов’язків, отримавши поранення у районні населеного пункту Залізне Донецької області, загинув молодший сержант, КУБА Віктор Володимирович, 01.05.1992 року народження, житель села Кошилівці.

Низький уклін Герою, щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять відважному сину українського народу, мужньому та справжньому патріоту України.



