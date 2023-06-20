На Тернопільщині під колеса авто потрапив 13-річний велосипедист

До хірургічного відділення дитячої лікарні госпіталізували тринадцятирічного юнака. Травми дитина отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 19 червня близько 17:00.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що хлопчик, катаючись на велосипеді у селі Криве Скалатської територіальної громади, виїхав на перехрестя та допустив зіткнення з автомобілем Peugeot Boxer.

За попередньою інформацією кермувальник авто тверезий, але в нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ. Триває перевірка.