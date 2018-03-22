У Тернополі трапилася ДТП за участю «швидкої»: хто винен

Управління Держпраці у Тернопільській області завершило спеціальне розслідування групового нещасного випадку, що стався з працівниками Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Вранці 14 травня 2017 у м. Тернополі на перехресті вулиць Руська-Замкова-Шашкевичазіткнулися автомобіль швидкої допомоги та легкове авто Mercedes-Benz. Травми отримали четверо людей – водій та троє працівників швидкої медичної допомоги. До лікарні госпіталізували медика швидкої.

Розслідування обставин та причин дорожньо-транспортної пригоди проводив слідчий відділ Тернопільського відділу поліції ГУНП в області. Матеріали розслідування були направлені до суду.

Згідно з вироком Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області водій, працівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. За даним кримінальним порушенням йому призначено покарання у вигляді штрафу (у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів громадян, що становить 3400 грн.), без позбавлення права керувати транспортним засобом.