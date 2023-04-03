У Збаразькому замку відбувся благодійний захід на підтримку бійців 105 окремої бригади територіальної оборони.

Організували його та провели керівництво Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою в рамках відзначення восьмої річниці з часу створення навчального закладу.

На аукціоні марок де зображені навчальний заклад та курсанти коледжу, разом з автографами визначних українських діячів, а саме Валерія Залужного, Сергія Шаптали, Олексія Резнікова, Олександра Павлюка, Руслана Стефанчука, Дениса Шмигаля, Кирила Буданова та Василя Вірастюка вдалося зібрати чималу суму коштів. Організатори планують через благодійників придбати безпілотник та інші необхідні речі необхідні для виконання бойових завдань на передовій.

Представники командування військової частини подякували усім хто долучився до такої ініціативи, разом з тим запевнили що завдяки допомозі волонтерів, небайдужих громадян вдається наближати українську перемогу набагато швидше, якісніше.

Начальник коледжу полковник Вадим Ластовицький, додав що допомога підрозділам військової частини буде продовжуватись, адже випускники коледжу можуть по завершенні стати частинкою військової сім’ї та продовжити службу в лавах Збройних Сил України.