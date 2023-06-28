Для підрозділу ППО, в якому служить тернопільський волонтер Богдан Кіндій, потрібні «нічні очі»

На тепловізійний бінокль вже оголосили збір — потрібно 7 тисяч євро. Ця сума з одного боку чимала, але завдяки приладу можна уникнути пошкоджень будинків та врятувати не одне життя…

Для підрозділу протиповітряної оборони, де служить відомий від 2014 року на Тернопільщині волонтер Богдан Кіндій, потрібен тепловізійний бінокль.

Ціна питання 7 тисяч євро. Проте саме цей прилад допоможе ефективно фіксувати ракети і шахеди та знищувати їх.

Долучитись до збору коштів на бінокль, який допоможе врятувати життя українців, житлових будинків та об’єктів інфраструктури, просив журналістів «20 хвилин» сам Богдан Кіндій, який зараз несе службу в гарячих точках. Звернулись до редакції і його колеги по волонтерському цеху, які вже оголосили збір.

— Оголошуємо збір на прилад для доброго давнього друга, Богдан Кіндій, що в складі ППО захищає мирний сон українців, — повідомила у Фейсбук тернополянка, активістка, волонерка Юлія Мамчак. — Як ми бачимо, бійці ППО — герої невидимого фронту, надлюди, що показують дива результативності… Їм конче потрібен тепловізійний бінокль.

Богдан Кіндій, нагадаємо, від 2014 року активно допомагав військовим та їхнім родинам. Він був волонтером Логістичного центру допомоги АТО. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну долучився до лав ЗСУ і несе службу у підрозділі ППО.

— Найбільше обстрілів, як ми бачимо, зокрема й за оголошеними повітряними тривогами, відбувається вночі, — пояснила Юлія Мамчак. — Саме вночі найгірше видно ворожі ракети, що летять у бік України. Аби мати можливість вночі ефективніше працювати, дуже потрібен тепловізійний бінокль.

Волонтерка згадує крайню поїздку на схід — доки рухались поблизу Дніпра, сили ППО там збили 9 ракет.

— Завдяки такому біноклю можна уникнути розбитого будинку, йдеться про врятовані життя, тому навіть така, на перший погляд чимала сума, — це нічого у порівнянні з врятованими життями, — каже Юлія Мамчак. — Тому прошу усіх долучитись до збору. Це, передусім, наша з вами безпека!

Довідка

Офіційні рахунки ГО «Країна рівності та правди», що проводить збір:

Приват, доларовий рахунок ГО «Країна рівності та правди»

USD UA573052990000026005043300099

Приват, євровий рахунок ГО «Країна рівності та правди»

EUR UA713052990000026004043300948

Гривня ГО Країна рівності та правди:

UA633052990000026002013301485

Пейпел: julia.mamchak@gmail.com

Призначення платежу: благодійна пожертва

Монобанка:

Тепловий бінокль ППО

На тепловий бінокль для ППО, Кіндію Богдану

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/DiHfU6U3k

Номер картки банки

Особиста карта Богдана Кіндія: 5168745615070981

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