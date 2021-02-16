Олег Котик – єдиний на Тернопільщині працює у жанрі казкової скульптури

Олег Котик з Кровинки– знаний далеко за межами княжого краю майстер скульптурного мистецтва. Він єдиний на Тернопільщині працює у жанрі казкової скульптури. Колеги називають його ще хлопцем-мрійником, який із захопленням навчався в Теребовлянському фаховому коледжу культури і мистецтв, а тепер передає свою любов до глини студентам.

Дружина пана Олега Оксана – теж викладач, є його помічницею та ідейним натхненником. Обоє закохані у мистецтво краси, у рідну землю, тож свою майстерність і творчу фантазію спрямовують для її прикрашання. Скульптури, виготовлені їхніми руками, є окрасою найрізноманітніших локацій, приватних обійсть, архітектурних споруд у багатьох областях України.

А як казково облаштувало подружжя Котиків своє подвір’я у Кровинці! До будинку сім’ї ось уже п’ять років поспіль приїжджають, як до музею. Тут можна розглянути фантастичних героїв, які, немов живі, причаїлися біля ошатних альтанок. Є змога підійти до п’ятиметрового дракона, який охороняє альтанку з химерними істотами на даху, захоплено розглянути героїв мультфільмів, лісовика у формі колодязя та багатьох інших казкових істот. Усі скульптури з бетону Олег Котик творить разом з дружиною та братом Русланом. Розмальовує роботи переважно пані Оксана.

Автобуси, які прямують на Тернопіль, сповільнюють швидкість біля їхнього будинку, щоб краще розгледіти казку. Молодята приїжджають сюди фотографуватись, а діток від дивовижних істот годі й відтягнути!

Тут, серед казкового розмаїття та краси, зростають діти подружжя Котиків – Яночка та Артемчик, сюди навідуються з екскурсіями учні місцевих шкіл.