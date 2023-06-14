Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув Михайло Вінницький з Тернопільщини

Знову в Теробовлянській громаді сумна звістка. 10 червня під час виконання бойового завдання в районі н.п. Іванівське Донецької області загинув солдат, уродженець села Романівка Михайло Вінницький, 01.05.1992 р.н. 🕯🙏

Про трагедію повідомляє Теребовлянська міська рада.

Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого Михайла знайде вічний спокій…

Він став Героєм! Жертовність Михайла Вінницького у захисті нашої країни на передовій залишиться в пам’яті назавжди. Його мужність і відданість справі захисту нашої країни, і нас з вами, заслуговують похвали. Висловлюємо свою вдячність і низько вклоняємося йому.

Вічна пам’ять! 🕯🙏

Герої не вмирають! 💙💛

📌Михайло Вінницький був механіком-водієм. У загиблого захисника залишилися дружина Тетяна та 9-річний син Максим. Поховають захисника у селі Дарахів Микулинецької громади, звідки родом дружина.