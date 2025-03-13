Помер відомий лікар-хірург Василь Свідерський

Василь Васильович народився 18 серпня 1946 року. Після закінчення Тернопільського державного медичного інституту в 1971 році за спеціальністю «Лікувальна справа», він розпочав свій шлях у хірургії, яка стала для нього справжнім покликанням.

Цей фах був для нього не лише професією, а й способом життя. Протягом своєї 40-річної кар’єри він працював у різних закладах, а з 1985 року до 2016 року був лікарем-хірургом і завідувачем операційного відділення Тернопільської обласної лікарні. За цей час допоміг тисячам пацієнтів, проявляючи не лише професіоналізм, але й людяність та чуйність.

Василь Васильович завжди вірив, що справжній лікар — це той, хто не тільки володіє знаннями, але й готовий віддавати частину себе заради інших. Його слова: «Щирий поціновувач нашої праці — це пацієнт, заради нього й працюємо» — стали керівництвом для багатьох його колег.

Від колективу та адміністрації Тернопільської обласної клінічної лікарні, а також від спільноти хірургів та хірургічної колегії області висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким. Це велика втрата для всіх, хто знав і працював з Василем Васильовичем.

Вічна пам’ять Василю Васильовичу…

У четвер, 13 березня, о 19:15 год. відбудеться Чин священничого парастасу.

У п’ятницю, 14 березня, о 12:00 год. – Чин священничого похорону.