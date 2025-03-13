170 п’яних водіїв за місяць затримала поліція Тернопільщини

У лютому поліцейські Тернопільщини склали 170 адмінпротоколів на водіїв, які керували транспортними засобами в нетверезому стані

Загалом цього місяця було зафіксовано 8463 правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Упродовж лютого на Тернопільщині трапилося 162 дорожньо-транспортних пригоди, з них 30 – з потерпілими. Зафіксовано п’ять аварій, які вчинили нетверезі водії, у результаті цих ДТП ніхто не постраждав.

Аналізуючи причини ДТП, основними порушеннями є перевищення швидкості руху – 28, в яких травмовано 9 осіб, недотримання безпечної дистанції – 35 в яких травмовано 7 осіб, порушення правил під час руху заднім ходом – 18 в яких травмована одна особа.

За участю пішоходів сталося 10 автопригод в яких двоє людей загинули та 12 отримали травми.