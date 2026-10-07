Помер відомий тернопільський археолог Богдан Строцень

У Тернополі помер археолог, кандидат історичних наук, викладач Тернопільського національного педагогічного університету Богдан Степанович Строцень. Йому було 67 років.

Про смерть науковця повідомили у Тернопільському обласному центрі охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини.

Богдан Строцень народився 9 вересня 1959 року в селі Чернелів-Руський на Тернопільщині. Його перше знайомство з археологією відбулося ще у 1973 році під час розкопок черняхівського могильника в рідному селі. Експедицію тоді очолював відомий археолог Ігор Ґерета.

У 1980 році Строцень закінчив історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Після цього працював у школах Тернопільщини, а з 1987 року — у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу.

У 2000–2004 роках Богдан Строцень очолював Тернопільську обласну комунальну інспекцію охорони пам’яток історії та культури. У 2004–2018 роках був директором ДП «Подільська археологія» Державного підприємства «Науково-дослідний центр “Охоронна археологічна служба України”» Інституту археології НАН України. З 2018 року працював старшим науковим співробітником відділу регіональної археології цього центру.

У 2006 році він захистив кандидатську дисертацію на тему «Черняхівська культура Західного Поділля». Його наукові інтереси охоплювали археологію римського часу, пізнього середньовіччя та початку нового часу, а також пам’яткоохоронну діяльність.

Богдан Строцень досліджував археологічні пам’ятки Тернопільщини та інших регіонів. Серед іншого, проводив розкопки черняхівських могильників у Романовому Селі та Лісових Гринівцях, поселень у Кобиллі, Малашівцях, Очеретному та Рукомиші. Також брав участь у перших розкопках на полі Зборівської битви 1649 року та дослідженнях Тернопільського замку. Загалом був автором понад 100 публікацій в українських та зарубіжних виданнях.

Строцень був членом Наукового товариства імені Шевченка та Спілки археологів України. У НТШ він входив до археологічної комісії Тернопільського осередку. Також очолював Тернопільську обласну організацію Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

Богдан Строцень входив і до складу консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при Тернопільській обласній державній адміністрації. На сайті ОВА його зазначено як наукового співробітника «Охоронної археологічної служби України» та кандидата історичних наук.

Прощання з Богданом Строценем відбудеться 7 жовтня о 18:00 у церкві святого архістратига Михаїла на вулиці 15 Квітня, 1 у Тернополі.

Похорон відбудеться 8 жовтня у селі Чернелів-Руський.

Вічна пам’ять.