На Тернопільщині за добу сталися три пожежі: рятувальники врятували дві будівлі

Протягом минулої доби на Тернопільщині підрозділи ДСНС ліквідували три пожежі. Вогнеборцям вдалося не допустити поширення вогню та врятувати дві будівлі.

У селі Голгоча на Підгаєччині горіла господарська будівля. Внаслідок пожежі вогонь знищив перекриття, меблі та речі домашнього вжитку. Рятувальники не допустили поширення пожежі на сусідні споруди та врятували житлову і господарську будівлі.

У селі Коропець Чортківського району місцева пожежна команда ліквідувала займання сухої трави на відкритій території.

Ще одна пожежа сталася вночі у селі Гаї Шевченківські Тернопільського району. Там загорілася трансформаторна підстанція. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 4 квадратних метри.

Причини виникнення усіх трьох пожеж встановлюють.

У ДСНС закликають дотримуватися правил пожежної безпеки. У разі пожежі слід телефонувати за номером 101.