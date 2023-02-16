Президент України посмертно нагородив орденом тернопільського рятувальника Сергія Гоцуляка

Рятувальника Сергія Гоцуляка нагородили посмертно орденом “За мужність” ІІІ ступеня. Про це повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа.

Указом Президента України “Про відзначення державними нагородами України”, за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне і бездоганне служіння Українському народові підполковника служби цивільного захисту Сергія Гоцуляка нагороджено посмертно – орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Рятувальник загинув 4 січня поблизу Ізюма. Під час розмінування здетонував боєприпас. Сергію Гоцуляку було 42 роки. Він був підполковником служби цивільного захисту, начальником групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення.