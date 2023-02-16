Понад 110 млн грн єдиного податку сплатив у січні малий бізнес Тернопільщини

Упродовж січня цього року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих скарбниць Тернопільщини 110,3 млн грн єдиного податку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження цього платежу зросли на 5,2 млн гривень.

Значна частка сплаченого податку – внесок приватних підприємців. За січень поточного року вони сплатили 65,6 млн грн єдиного податку. Юридичні особи-спрощенці перерахували за цей період 44,7 млн грн даного платежу.

Єдиний податок – платіж, який спрямовується в повному обсязі до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання – платникам єдиного податку, які продовжують здійснювати діяльність, створювати нові робочі місця, сплачувати податкові платежі та підтримувати місцеві громади.