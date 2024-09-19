Тернопільська обласна рада подала дві скарги до Верховного суду щодо Михайла Головка. Та обидві скарги виявилися невдалими

Тернопільська обласна рада подала дві касаційних скарги до Верховного суду України щодо рішення Львівського суду про поновлення Михайла Головка на посаді, та обидві скарги виявилися невдалими – одну повернули у ту ж обласну раду, а іншу не оплатили, тому залишили без руху.

Про це пише 20 хвилин Тернопіль.

Так, за однією ухвалою Верховного суду касаційну скаргу «повернути особі, яка її подала». Причина — ця особа не мала права подавати скаргу від імені обласної ради.

Ще одним рішенням Верховного суду касаційну скаргу Тернопільської обласної ради на постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 01 серпня 2024 залишити без руху. Причина — не повністю сплачений судовий збір.

В той же час Михайло Головко знову подає до суду, щоб оскаржувати уже друге своє звільнення депутатами Тернопільської обласної ради.

Перше засідання по ньому відбудеться 1 жовтня 2024 року в Тернопільському окружному адміністративному суді.