Сотні людей з квітами і прапорами на колінах зустрічали тіло Героя, – Тернопільщина прощалася з Олександром Тонкошкуром

Вишнівецька громада прощалася з Героєм.

7 березня 2023 року в останню дорогу провели навідника гірськоштурмового відділення в/ч А3892 Олександра Тонкошкура.

Від с. Раковець до Вишнівця і до с. Коханівка вздовж дороги сотні людей з квітами і прапорами на колінах зустрічали тіло Героя.

На майдані Шевченка у смт Вишнівець лунали слова скорботи і слави полеглому Захиснику України.

Олександр народився у м. Костянтинівка Донецької області, загинув теж у Донецькій області. Із серпня минулого року він разом з дружиною Олександрою поселився й проживав у с. Коханівка. На декілька місяців Олександр, добрий, щирий, позитивний, став мешканцем цього села. І, здається, усі жителі Коханівського старостинського округу прийшли до місцевої церкви щоб віддати останню шану Герою, який загинув під Бахмутом, захищаючи свою малу батьківщину і цілу Україну.

Вічна пам’ять і слава Герою!