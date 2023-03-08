19:36 | 8.03.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині хочуть конфіскувати та передати державі 6 га землі, що належать росіянам

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Прокурори Бережанської окружної прокуратури звернулися із позовними заявами до суду про  конфіскацію та передачу у державну власність 8 земельних ділянок у Зборівській і Озернянській ОТГ площею понад 6 га, що належать громадянам РФ.

Прокурори встановили, що 3 громадян Російської Федерації в порушення вимог Земельного кодексу України впродовж року з дня набуття права власності не відчужили успадковані земельні ділянки сільськогосподарського призначення у вищевказаних громадах. Відтак ці особи, передавши землю на території України в оренду сільськогосподарському підприємству, ще й  отримують з неї дохід. 

Враховуючи, що корисні властивості української  землі використовуються не для потреб громадян України й це суперечить інтересам соціальної, економічної, національної безпеки та призводить до збагачення громадян держави-агресора, прокуратура звернулась із позовами до суду. 

Зборівський районний суд відкрив провадження у справах. 

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *