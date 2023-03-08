На Тернопільщині хочуть конфіскувати та передати державі 6 га землі, що належать росіянам

Прокурори Бережанської окружної прокуратури звернулися із позовними заявами до суду про конфіскацію та передачу у державну власність 8 земельних ділянок у Зборівській і Озернянській ОТГ площею понад 6 га, що належать громадянам РФ.

Прокурори встановили, що 3 громадян Російської Федерації в порушення вимог Земельного кодексу України впродовж року з дня набуття права власності не відчужили успадковані земельні ділянки сільськогосподарського призначення у вищевказаних громадах. Відтак ці особи, передавши землю на території України в оренду сільськогосподарському підприємству, ще й отримують з неї дохід.

Враховуючи, що корисні властивості української землі використовуються не для потреб громадян України й це суперечить інтересам соціальної, економічної, національної безпеки та призводить до збагачення громадян держави-агресора, прокуратура звернулась із позовами до суду.

Зборівський районний суд відкрив провадження у справах.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури