1000 км Сергій Цитриков у колісному кріслі заради допомоги військовим

Сьогодні, 25 вересня, до Теребовлянської міської ради завітав волонтер, людина з інвалідністю, повідомляють у міській раді. Його мета — зібрати гроші на FPV-дрони для українських захисників. Волонтер Сергій самостійно виготовляє FPV-дрони, закуповуючи всі необхідні комплектуючі.

З початком повномасштабної війни Сергій Цитриков долучився до волонтерства. Сім років тому чоловік травмував хребет і відтоді пересувається на кріслі колісному. У нелегку подорож вирушив, щоб зібрати донати на комплектуючі для безпілотників. У 2024 році пройшов навчання і зараз складає дрони. (До слова генератори до дронів закупляє у Теребовлі). Акцію “Тисяча кілометрів на кріслі колісному” чоловік розпочав у травні цього року. За два етапи заїзду проїхав понад 750 кілометрів. Це третій завершальний етап збору. Всього чоловіку вдалося зібрати біля 1 млн грн.

«Це вже моя третя благодійна поїздка для збору коштів для наших захисників. Заради наших захисників я готовий на все! Якби не травма, то давно воював би на передовій. Та якщо судилось бути в тилу, то треба всіма способами наближати нашу перемогу», – зазначив Цитриков.

Міський голова Олег ПРОДАН щиро подякував волонтеру за неймовірну працю та відданість: «Ви робите дуже важливу справу, і ваша підтримка є особливо цінною. Попри всі виклики, ви продовжуєте допомагати іншим, і це надихає всіх нас. Ми дуже вдячні вам і бажаємо міцного здоров’я, сил та натхнення в усьому, що ви робите».