З’явилося відео страшного ДТП у Тернополі в якому загинув 13-річний хлопчик
З’явилися кадри наїзду автомобіля на 13-ти річного хлопчика на вул. Симоненка. Цей момент зафіксувала камера відеоспостереження. Дитина виїхала на пішохідний перехід, а водійка не встигла зупинитися. За кілька годин школяр помер у лікарні від травм. Водійку затримали та оголосили підозру.
Триває слідство.
Нагадаємо, 23 вересня 13-річного велосипедиста збили на нерегульованому пішохідному переході. Кермувальниця Volkswagen Tiguan не встигла вчасно загальмувати та скоїла наїзд на нього.