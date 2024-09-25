20:34 | 25.09.2024
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

З’явилося відео страшного ДТП у Тернополі в якому загинув 13-річний хлопчик

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
З’явилися кадри наїзду автомобіля на 13-ти річного хлопчика на вул. Симоненка.  Цей момент зафіксувала камера відеоспостереження. Дитина виїхала на пішохідний перехід, а водійка не встигла зупинитися. За кілька годин школяр помер у лікарні від травм. Водійку затримали та оголосили підозру.
Триває слідство.
Нагадаємо,  23 вересня 13-річного велосипедиста   збили на нерегульованому пішохідному переході. Кермувальниця Volkswagen Tiguan не встигла вчасно загальмувати та скоїла наїзд на нього.
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *