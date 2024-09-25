З’явилося відео страшного ДТП у Тернополі в якому загинув 13-річний хлопчик

З’явилися кадри наїзду автомобіля на 13-ти річного хлопчика на вул. Симоненка. Цей момент зафіксувала камера відеоспостереження. Дитина виїхала на пішохідний перехід, а водійка не встигла зупинитися. За кілька годин школяр помер у лікарні від травм. Водійку затримали та оголосили підозру.

Триває слідство.