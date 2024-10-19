27 місяців в полоні, – додому повернувся захисник з Тернопільщини

В рамках чергового обміну військовополоненими додому повернувся житель села Калинівщина, старший солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сергій БОЙЧУК, який 27 місяців, з 14 липня 2022 року, перебував у полоні. Повідомляють у Білобожницькій громаді.

25 лютого 2022 року, на другий день повномасштабної війни рф проти України, Сергій добровольцем вступив до лав ЗСУ. Спочатку захищав Київщину, а в травні того ж року опинився в Донецькій області, під Бахмутом.

12 липня 2022 року Сергія було поранено в ході виконання бойового завдання, після чого зв’язок із чоловіком обірвався. Згодом росіяни опублікували відео, з якого стало зрозуміло, що військовий потрапив у полон. Ще через рік росіяни опублікували матеріал, на якому Сергій фігурував вже як ув’язнений у росії на 20 років суворого режиму.

Понад два роки дружина Сергія – завідувач клубом села Семаківці Андріана БОЙЧУК – не припиняла спроб повернути чоловіка додому. У складі громадської організації “Опора Титанів”, яка об’єднала родичів полонених та безвісти зниклих воїнів, Андріана активно долучалась до акцій на підтримку військовополонених, організованих в Україні та за її межами. Андріана наполегливо займалася всією необхідною діяльністю, щоб тема полонених українських воїнів набула якнайширшого розголосу і викликала відповідні дії.

Усі ці болючі й виснажливі місяці невтомної праці не пройшли даремно. Сергій повернувся додому. Він має можливість побачити і обійняти всіх найрідніших, а особливо, 5-річного синочка Іллю, який достатньо підріс за ці 27 місяців і зміцнився усвідомленням про те, що батько-Герой є найкращим взірцем для нього.

Дякуємо за захист.

Ми вірили і молилися.

Вітаємо з поверненням!

Бажаємо непохитної віри всім, хто очікує повернення своїх захисників. Нехай Всемилостивий Господь доправить кожного воїна живим і неушкодженим до рідної домівки.