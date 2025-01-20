Діти Героя: Саша та Демʼян Девдюки з Тернопільщини заколядували і передали кошти на ЗСУ



Саша та Демʼян Девдюки, діти Героя Сергія Девдюка, який загинув на війні, стали прикладом мужності та патріотизму. У волонтерський центр «Волонтери Бучаччини» вони принесли суму в 2 500 грн, яку зібрали під час коляди. Діти, з іскрою в очах, сказали: “То на ЗСУ!” — і таким чином вшанували пам’ять свого батька.

Сергій Девдюк, який був 39-річним солдатом Збройних сил України, помер 9 серпня 2023 року в Львівській лікарні після важких осколкових поранень, отриманих під час боїв під Роботине, Запорізька область. Під час повномасштабного вторгнення він долучився до захисту України як доброволець і служив стрільцем-санітаром. До цього Сергій активно займався волонтерською діяльністю та був відомим у українській громаді Варшави.

На згадку про його героїчний подвиг, Сергія посмертно нагородили Хрестом «Честь і Слава» та відзнакою Бучацького міського голови «Кров за Україну».

Саша та Демʼян, попри втрату батька, продовжують нести його патріотичну естафету. Їхній вчинок є яскравим свідченням того, що жертва батька не була марною. Родина Героя продовжує жити за його ідеалами.