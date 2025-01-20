На Тернопільщині собака покусав пенсіонерку

Інцидент стався в Заліщиках на одній із вулиць приватного сектора. 77-річна жінка поверталася додому, коли на неї раптово накинувся собака та почав кусати. Очевидці події змогли відігнати тварину та викликали поліцію.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №4 м.Заліщики. Правоохоронці встановили власника собаки — ним виявився 57-річний місцевий житель.

З’ясувалося, що пес належить до породи, яка входить до переліку небезпечних, вибіг на вулицю через те, що господар забув зачинити браму.

Потерпілу доставили до лікарні, де їй діагностували тілесні ушкодження у вигляді рваних ран та ампутували палець на руці.

Відомості за даним фактом слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.