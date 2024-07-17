Історія бійця з Тернопільщини, який проходить лікування у Дніпрі

У лікарні Дніпра триває боротьба за життя та здоров’я захисника України родом з Тернопільщини. Руслан, який до війни працював монтером колії, отримав важкі поранення під час ворожої атаки на Донеччині. Незважаючи на втрату обох ніг, боєць демонструє неймовірну силу духу та оптимізм. Про це розповідає Відкритий.

Історія бійця з Тернопільщини

В одній з лікарень Дніпра рятують захисника родом із Тернопільщини. У мирному житті він працював на залізниці, був монтером колії. Отримав повістку і пішов боронити країну. Через ворожу атаку у захисника ампутовані обидві ноги. Руслан досі не сказав власній матері, що у лікарні.

“Бо мама в мене одна…Вона старенька, на пенсії, не хочу її турбувати”, – ділиться захисник.

Атака ворожого дрона

Під атаку ворожого дрона Руслан потрапив на Донеччині. Коли його затисло стіною, каже, найбільше боявся опинитися у полоні. Та найгіршого сценарію, ділиться, не сталося. За ним прийшли наші.

“FPV-дрон, вони добу по нас працювали, ми відстрілювалися… Прилетів, зробив скид. Тоді мене привалило стіною. Ноги, до ванни. У цій нозі одразу кістка вилізла. Була сильна кровотеча. Побратимів я догукатися не міг… Прийшла допомога, побратими. Вони допомогли мені визволити ноги. Накласти турнікети, бо я не міг сам дібратися.”, – розповідає Руслан.

Лікування та відновлення

Уже після – прямо на лінії фронту військові медики ампутували захиснику обидві ноги. Далі бійця доправили до Дніпра. В одну із місцевих лікарень. Тут Руслану зробили 6 операцій. Перелили 5 літрів крові, розповідають у закладі.

“Гемоглобін був вкрай низький, і наші лікарі-реаніматологи боролися за його життя. Переливали кров. І робили етапні операції, щоб сформувати кінцівки так, щоб далі було можливо поставити протези”, – розповів головний лікар медзакладу Сергій.

Плани на майбутнє

Медики додають, далі на Руслана чекає найскладніший етап – відновлення, протезування та повернення до мирного життя. Та захисник каже: усе витримає. І почне займатися господарством. Буде вирощувати малину. А окрім цього має ще одну мрію, яку саме — в сюжеті Відкритого.