Історія незламності: захисник із Тернопільщини Микола Харлан повернувся з полону

У Бучацькій громаді відзначили українського захисника Миколу Хархана, який після російського полону повернувся додому. Військовий отримав почесну відзнаку «За честь і відвагу» від міського голови Віталія Фреяка.

Микола Хархан — уродженець села Звенигород. До початку повномасштабного вторгнення працював у будівельній сфері, виховував дітей і радів онукам. Має бойовий досвід служби в Афганістані.

24 лютого 2022 року він добровільно став на захист України, а згодом приєднався до лав 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Виконував бойові завдання на Донеччині та Бахмутському напрямку.

Зв’язок із військовим обірвався у серпні 2023 року. 11 серпня родина отримала повідомлення про його зникнення безвісти. Лише через девʼять місяців стало відомо, що він перебуває у російському полоні — цю інформацію підтвердив Міжнародний комітет Червоного Хреста.

5 березня 2026 року Миколу Хархана звільнили під час обміну військовополоненими. Наразі він проходить медичне обстеження та реабілітацію.

За словами рідних, найбільшою підтримкою для захисника є сім’я, зокрема онуки, які додають йому сил після пережитого.

У громаді наголошують: історія Миколи Хархана є прикладом мужності, витримки та незламності українських воїнів.