Відійшов у вічність тренер та один із найкращих спортсменів Тернопільщини Артур Олійник

Сумна звістка сколихнула спортивну спільноту Тернопільщини — відійшов у вічність майстер спорту України з пауерліфтингу, тренер та один із найкращих спортсменів області Артур Олійник.

Про втрату повідомили у Федерації пауерліфтингу Тернопільської області. Колеги та вихованці згадують його як професіонала своєї справи, відданого тренера та щиру людину, яка користувалася великою повагою серед спортсменів.

Артур Олійник зробив вагомий внесок у розвиток пауерліфтингу в регіоні, виховав не одне покоління спортсменів і був прикладом сили духу та наполегливості.

У спортивній спільноті зазначають, що його смерть — велика втрата для всієї області.

Щирі співчуття висловлюють дружині, дітям, батькам та рідним покійного.

Вічна пам’ять.