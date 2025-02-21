У Тернополі в оренду здають частину даху
📌 Частина даху адміністративної будівлі на аукціоні з оренди
Запрошуємо 04 березня взяти участь в аукціоні з передачі в оренду частини даху адміністративної будівлі, а саме: трубостійки (антени 3 шт.) площею 6 кв.м., з’єднані кабелем – ростом та кліматична шафа у розмірі 4 кв.м. для з’єднання кабель – росту та підключення трубостійок (антен) до комунікацій
💰Стартова ціна — 1 624.37 грн.;
📏Площа — 10.0 м²;
⌛️ Прийом пропозицій до участі — до 03.03.2025 20:00;
🗓 Дата аукціону — 04 березня 2025 року; https://surl.li/dblsym
📍 Локація — вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль.
Якщо серед запропонованих об’єктів ви не знайшли той, який міг би стати платформою для реалізації бізнес-проєкту, є можливість самостійно ініціювати оренду держмайна. Детальна інформація про механізм — https://bit.ly/3IcKEFk
↪️Детальніше про актив – https://surl.li/cezuqj