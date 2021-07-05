16:48 | 5.07.2021
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Тернопільщина 

У Чортківському районі сталася ДТП

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У Чортківському районі, водій легківки виїхав на смугу зустрічного руху та збив мотоцикліста.

ДТП сталася цієї ночі на дорозі у селі Козачина, Чортківського району, близько 00.20 години.

За словами потерпілого 18-річного мотоцикліста, йому на зустрічну смугу виїхав легковий автомобіль. 

Внаслідок зіткнення, водій мотоцикла отримав травми та звернувся за допомогою до медиків. 

Водій легкового автомобіля з місця автопригоди втік, – згодом машину таки знайшли – пошуки горе-водія тривають. 

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