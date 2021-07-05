У Чортківському районі сталася ДТП

У Чортківському районі, водій легківки виїхав на смугу зустрічного руху та збив мотоцикліста.

ДТП сталася цієї ночі на дорозі у селі Козачина, Чортківського району, близько 00.20 години.

За словами потерпілого 18-річного мотоцикліста, йому на зустрічну смугу виїхав легковий автомобіль.

Внаслідок зіткнення, водій мотоцикла отримав травми та звернувся за допомогою до медиків.

Водій легкового автомобіля з місця автопригоди втік, – згодом машину таки знайшли – пошуки горе-водія тривають.