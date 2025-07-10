На Тернопільщині очікується підйом води в річках: Дністер — до 1,2 м, Прип’ять — до 0,5 м

У зв’язку з інтенсивними дощами та добіганням паводкової хвилі, на річках Тернопільщини найближчими днями прогнозується підвищення рівнів води. Про це повідомляє Тернопільський обласний центр з гідрометеорології.

🔹 Зокрема, на річках суббасейну Прип’яті з 11 по 14 липня очікується підйом рівня води на 0,1 – 0,5 метра над рівнем, зафіксованим 10 липня о 08:00.

🔸 Також, на Дністрі в межах ділянки Галич – Заліщики у період з 10 по 12 липня рівень води може зрости на 0,7 – 1,2 метра.

Фахівці заспокоюють: загрози для населених пунктів немає, негативних наслідків не прогнозується. Однак мешканцям прибережних територій радять бути уважними до зміни погодних умов і при потребі — зважати на рекомендації ДСНС.

Служби моніторингу запевняють, що ситуація перебуває під контролем.