Після двох років неволі: на Тернопільщині зустріли військовослужбовця

У Золотниківській громаді урочисто зустріли військовослужбовця Володимира Кушніра, який повернувся додому після двох років перебування у російському полоні.

На зустріч із захисником прийшли учні Золотниківської школи, працівники місцевих установ, а також фахівці з супроводу ветеранів. Жителі громади тепло привітали військового, висловлюючи щиру вдячність за його витримку, силу духу та відданість Україні.

Під час заходу представники громади наголосили, що одним із ключових пріоритетів є підтримка військовослужбовця після повернення — зокрема допомога у фізичному та психологічному відновленні, а також сприяння його адаптації до мирного життя поруч із рідними.

Попереду на Володимира Кушніра чекає важливий етап реабілітації та повернення до цивільного середовища, у якому йому обіцяють всебічну підтримку.