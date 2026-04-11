Радісна звістка напередодні Великодня: з полону повернулися захисники з Тернопільщини

Напередодні Великодня на Тернопільщину надійшла добра новина — під час чергового обміну військовополоненими додому повернулися українські захисники.

Сьогодні в межах обміну за формулою 175 на 175 з російського полону звільнили двох військовослужбовців Збройних сил України — жителів Тернопільської області. Один із них — з Тернопільського району, інший — з міста Тернопіль.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

Обмін також підтвердив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, серед звільнених — військовослужбовці Збройних сил, нацгвардійці, прикордонники, а також семеро цивільних.

Захисники боронили Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, а також на донецькому, луганському, харківському, херсонському, запорізькому, сумському, київському та курському напрямках. Багато з них перебували у полоні ще з 2022 року, є й поранені.

«І нарешті — вдома», — наголосив Президент.