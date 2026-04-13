Інвестиційна пастка: мешканець Тернопільського району став жертвою шахраїв

До працівників поліції Тернополя звернувся житель одного із селищ Тернопільського району 1978 року народження, який став жертвою шахрайської схеми.

За словами чоловіка, невідома особа запропонувала йому заробіток на криптобіржі. Повіривши у можливість швидкого прибутку, потерпілий переказав на рахунки аферистів 101 400 гривень. Після цього зв’язок із «консультантом» зник.

За даним фактом слідчі розпочали перевірку та встановлюють усі обставини події.

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обережними та не довіряти незнайомцям, які обіцяють легкий і швидкий заробіток, особливо коли йдеться про інвестиції у криптовалюти чи онлайн-біржі. Фахівці наголошують: не варто переказувати кошти на невідомі рахунки без перевірки інформації про платформу.

У разі, якщо ви стали жертвою шахрайства, необхідно негайно звернутися до поліції за номером 102.