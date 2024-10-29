Його позивний «Богданович». Він номер обслуги в розрахунку гармати Д-30. Побратими одразу хрестили його так з поваги на вік. Напевно тому, для багатьох він став не тільки другом, а й батьком.

Чоловіку майже 52 роки. Про таких, як він, говорять «вже таких не роблять». Сильний, винахідливий, бо будь-що нове підкоряється його розуму. На таких рівняються!

Про те, що ще послужить десантником в славетній 95 окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді ДШВ ЗСУ , «Богданович» ніколи не думав. Працював кухарем, їздив за кордон на роботу.

«Після початку повномасштабного вторгнення у мене не лишилося вибору – 1-го березня 2022 року я прийшов до війська, через кілька днів був в 95 бригаді, а 24 березня я їхав на своє перше бойове завдання, – згадує «Богданович».

Чоловік зізнається, що спершу було трошки важко, адже все для нього було новим, чогось не розумів як працює тощо. Однак поряд були досвідчені воїни, які радо ділилися знаннями та вчили всього, що самі знають.

«З 2022-го року я лишаюсь на своїй посаді, хоча й пропонували підвищення. Проте я вирішив, що молодь має рости, розвиватися, а я буду добре робити свою роботу на своєму місці», – говорить десантник 95 бригади.

За плечима «Богдановича» Ізюмська компанія, бої за Куп’янськ, Терни, Торецьк і ось вже він б’є ворона на Курщині. Чоловік не береться порівнювати ці напрямки, адже кожен був важкий по-своєму.

«Одного разу коли був масивний наступ росіян, ми знищили майже всю колону ворожої техніки з особовим складом. Для нас це було свято! – згадує десантник. – Таких випадків було ще багато. Наш розрахунок виконує завдання на «відмінно», коли є ціль, ми прямісінько потрапляємо туди».

За сумлінне виконання обов’язків Михайло був нагороджений медаллю «За військову службу Україні» від головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського.

«Для мене нагорода це сюрприз. Коли ми приїхали на визначене місце для нагородження, я здивувався. Було приємно отримати нагороду за свою роботу, за оцінку мого вкладу в перемогу України», – з гордістю каже Богданович.

Чоловік закликає всіх військовозобов’язаних долучатися до війська: «Потрібно йти в армію, не зволікаючи ні на що! Потрібно йти воювати захищати в першу чергу свою родину, свій дім. Це є обов’язком кожного українця!».

За інф. Групи комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.